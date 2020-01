LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: si è acceso il Chacho! Vantaggio milanese a metà 3°quarto (58-49) (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-49 RODRIIIIIIIIGUEEEEEEEZ! ANCORA DA TREEEEE! 55-49 Anche Mitoglu partecipa al festival delle triple. 55-46 IL CHACHOOOOO! Risponde subito lo spagnolo. 52-46 Tripla di Fredette. 52-43 Dentro il libero di Biligha 51-43 BILIGHA! Canestro e fallo di Papapetrou. 49-43 Fredette batte Moraschini e segna con il sottomano. 49-40 MICOOOOOV! Tripla pesantissima del serbo. 46-40 Splendido semi-gancio di Thomas. 46-38 Sottomano vincente di Papapetrou. 46-36 Calathes trova due punti in penetrazione 46-34 Subito Rodriguez ad aprire il terzo quarto. FINISCE IL SECONDO QUARTO! Milano non riesce a trovare altri punti sulla sirena con Rodriguez e Biligha, ma è avanti di dieci punti all’intervallo. Grandissima partita di Moraschini, già in doppia cifra (10 punti). 44-34 MICOOOOOOOOV! TRIPLAAAAAAAAA 41-32 Biligha firma il +9. 39-32 IL CHACHOOOOOOOOO! ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos Eurolega basket 2020 in DIRETTA: vantaggio milanese a fine primo quarto (19-18) -… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos Eurolega basket 2020 in DIRETTA: vantaggio milanese a fine primo quarto (19-18) -… - zazoomblog : DIRETTA Olimpia Milano-Panathinaikos Live Eurolega basket 2020: orario tv streaming e programma - #DIRETTA… -