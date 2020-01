LIVE Biathlon, Sprint 7,5 km Oberhof 2020 in DIRETTA: Dorothea Wierer deve difendersi dalle arrembanti norvegesi (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist della Sprint femminile – La presentazione della tappa al femminile – La presentazione della Sprint femminile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 7.5 km Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma sulla pista di Oberhof, in Germania: oggi, giovedì 9 gennaio, alle ore 14.30 in gara per l’Italia ci saranno Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Nicole Gontier e Michela Carrara. I pettorali delle italiane: Lisa Vittozzi col 15, Dorothea Wierer col 24, Federica Sanfilippo col 48, Lisa Vittozzi col 32, Nicole Gontier con l’82, e Michela Carrara col 99. Le principali pretendenti al successo, assieme alle azzurre, saranno le norvegesi Tiril Eckhoff, al via con il 13, ed Ingrid Landmark Tandrevold, che partirà col 37. Sono loro le due più ... Leggi la notizia su oasport

