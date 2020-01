Licia Nunez tradita dalla sua ex Imma Battaglia? La moglie di Eva Grimaldi risponde sui social (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tra i protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello VIP c’è anche Licia Nunez, la bellissima attrice entrata nella casa dopo mezzanotte! Oggi si parla molto di lei e di quello che è successo qualche anno fa nella sua vita privata. Licia infatti è stata la compagna di Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 4 ha voluto parlare di questa storia d’amore spiegando di esser stata tradita da Imma. La Battaglia avrebbe, a detta della Nunez, incontrato Eva Grimaldi e l’avrebbe tradita proprio con lei. Ma a detta di Imma, che ha commentato subito sui social queste parole, le cose non sarebbero andate proprio in questo modo; la Battaglia ha invitato la sua ex a raccontare la storia completa, se proprio ci tiene a dire quello che è accaduto. E Immaginiamo, a questo punto, che tra i prossimi confronti nel ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

