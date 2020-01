Incidente su via Casilina | donna travolta da un’auto pirata | è grave

Milano - Incidente sul lavoro in via San Protaso : operaio precipita da un’impalcatura - è gravissimo : Grave infortunio sul lavoro in un cantiere nel centro di Milano, dove un operaio di 48 anni è precipitato da un'impalcatura ed è stato soccorso in codice rosso con una sospetta lesione del midollo spinale. Il lavoratore è ricoverato all'ospedale Niguarda in prognosi riservata. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che indagano per chiarire la dinamica e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.Continua a leggere

Tremendo Incidente a Marconi - auto si ribalta in via Oderisi da Gubbio : 43enne in ospedale : Un uomo di 43 anni ha perso il controllo della sua Toyota Yaris ieri sera intorno alle 22, ribaltandosi davanti a una folla di persone che in quel momento si trovava nei locali di via Oderisi da Gubbio. Subito soccorso, il 43enne è stato portato in ospedale in codice rosso per la terribile dinamica, ma non sarebbe grave.Continua a leggere

Napoli - Incidente stradale su via Acton : auto si ribalta - due feriti portati in ospedale : incidente nella notte sua via Acton, all'ingresso della Galleria della Vittoria: due le automobili coinvolte, una di queste si è ribaltata. Ferite due persone, portate in ospedale: le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto ambulanze e forze dell'ordine per gestire il traffico, andato rapidamente in tilt.Continua a leggere

Napoli - Incidente stradale a Pianura in via Montagna Spaccata : donna investita - è gravissima : Una donna è stata investita da un'auto nella notte di San Silvestro a Napoli, in via Montagna Spaccata a Pianura. All'arrivo dei soccorritori del 118, attorno alle 2, la vittima dell'incidente era riversa al suolo, vegliata da marito in lacrime. La signora è stata trasportata in ospedale per essere sottoposta a un intervento chirurgico, è giudicata in pericolo di vita.Continua a leggere

Roma - Incidente nel sottovia Ignazio Guidi : ventenne si ribalta con la macchina - è grave : Una ragazza di vent'anni si è ribaltata con la macchina questa mattina intorno alle 6 nel sottovia Ignazio Guidi a Roma. La giovane stava procedendo in direzione Castro Pretorio quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura, finendo fuori strada. Adesso è ricoverata al Policlinico Umberto I.Continua a leggere

Incidente per Luciana Littizzetto : l’annuncio via Instagram : Luciana Littizzetto, spiacevole Incidente di fine anno. La comunicazione arriva via Instagram. Ecco cosa è successo alla nota comica torinese. Spiacevole Incidente di fine anno per Luciana Littizzetto. Ad annunciarlo è la stessa comica piemontese, la quale però lo riferisce a modo suo: col sorriso e l’ironia. Incidente per Luciana Littizzetto Il noto volto televisivo, […] L'articolo Incidente per Luciana Littizzetto: ...

Tragico Incidente in via Solfatara a Pozzuoli - dirigente della Polizia 50enne scivola con la moto e muore : Un dirigente di Polizia, L.M.C., 50 anni, in servizio a Napoli, è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto in via Solfatara in prossimità del cosiddetto ponte...

Incidente stradale in via di Pozzuoli - moto contro auto : 46enne in prognosi riservata : Un uomo di 46 anni e suo figlio di 20, mentre viaggiavano in moto, sono rimasti coinvolti in un Incidente stradale la sera di Natale in via di Pozzuoli, la strada che congiunge il quartiere napoletano di Bagnoli col comune di Pozzuoli; si sono scontrati con un'automobile che presumibilmente stava effettuando inversione di marcia. Illeso il ragazzo, mentre il padre è ricoverato in prognosi riservata.Continua a leggere

Palermo : Incidente in via Libertà - auto si schianta contro vetrina negozio : Palermo, 24 dic. (Adnkronos) - incidente questa mattina su via Libertà, a Palermo, nel tratto tra piazza Croci e piazza Politeama, centro dello shopping natalizio. Un'auto si è schiantata contro la vetrina del negozio 'Max&Co'. A perdere il controllo della sua Daihatsu è stata una donna che prima di

Incidente su via Aurelia a Santa Marinella - auto investe gruppo di cilisti : due sono gravi : Un'auto ha investito un gruppo di ciclisti lungo via Aurelia a Santa Marinella, sul litorale della provincia di Roma, due sono gravi. Soccorsi e trasportati in eliambulanza in un ospedale di Roma. Via Aurelia risulta bloccata, con traffico e code, per consentire le operazioni di 118 e carabinieri che indagano sul caso.Continua a leggere

Incidente stradale in via dei Monti Tiburtini : morta una donna : Ennesima tragedia sulla strada a Roma, dove un'auto ha travolto e ucciso una donna di 79 anni in via dei Monti Tiburtini. Per la vittima non c'è stato purtroppo nulla da fare, se non constatarne il decesso. Solo ieri il mortale in Corso Francia, dove un veicolo ha investito e ucciso le due sedicenni Gaia e Camilla.Continua a leggere

