Grande Fratello Vip, Licia Nunez: “La mia ex Imma Battaglia mi ha tradito con Eva Grimaldi”. Luxuria: “Trovo scorretta e incompleta questa dichiarazione” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Bionda e bellissima. In molti non conoscevano Licia Nunez, ma poi i telespettatori del “Grande Fratello Vip” si sono ricordati dell’attrice, già vista in soap come “Incantesimo”, “Vivere” e soprattutto “Le tre rose di Eva”, dove interpretava Elena Monforte. L’attrice pugliese, vero nome Lucia Del Curatolo, ha dichiarato a tutto il pubblico di Canale 5 di aver vissuto una importante storia d’amore per sette anni con Imma Battaglia. “Ci siamo lasciate per un suo tradimento, proprio con Eva Grimaldi, la donna che ha sposato. – ha confessato – L’amore resta, si trasforma, ma resta. Da due anni ho un’altra compagna”. Una dichiarazione non apprezzata da Vladimir Luxuria: “Trovo scorretto (e incompleto) come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione e non so se le convenga raccontare tutto: Imma la conosco da anni ed è sempre stata leale. Sono sicura che Imma Battaglia saprà ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

