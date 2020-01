Ex calciatore malato sceglie il coma, la famiglia: “Ora riposa tranquillo” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nei giorni scorsi è diventata virale la vicenda di Giovanni Custodero, il ragazzo affetto da sarcoma osseo che ha scelto il coma farmacologico per far fronte al dolore. In queste ore la famiglia ha fatto circolare una lettera per raccontare la sua storia. Chi è Giovanni Custodero Inizia proprio con questa domanda la la lettera dei familiari di Giovanni Custodero, il 27enne che ha preferito la sedazione profonda al dolore dato da un terribile male come il sarcoma osseo. Era stato lui stesso, in un post su Facebook, a raccontare la scelta di “alleviare il suo malessere“. La famiglia, che nello stesso post ha voluto puntualizzare che il ragazzo è vivo, solo sedato, ha anche diffuso una lunga lettera in cui racconta la malattia di Giovanni. La lettera condivisa dalla fidanzata: Amputata una gamba, ma la malattia perdura Originario di Pezze di Greco (Brindisi) e portiere ... Leggi la notizia su thesocialpost

