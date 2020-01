Eseguito il trapianto di midollo su Filippo, bimbo affetto da malattia rara. La madre: “È fatta” (Di giovedì 9 gennaio 2020) "È fatta". La madre di Filippo, il bimbo di otto mesi di Cusano Milanino affetto da una rara malattia genetica, ha annunciato così su Facebook l'avvenuto trapianto di midollo osseo di cui ha beneficiato il figlio, medicato finora con farmaci chemioterapici. Il trapianto è stato Eseguito agli Spedali civili di Brescia dove ora il bimbo è ricoverato: nelle prossime due settimane si vedranno i primi risultati positivi. Leggi la notizia su milano.fanpage

