Come registrare video di nascosto con iPhone (Di giovedì 9 gennaio 2020) Vi siete mai trovati nella situazione in cui dover controllare (e riprendere) ciò che succede in una stanza, senza poter essere fisicamente al suo interno? In questa guida vedremo Come farlo sfruttando un’applicazione gratuita (nella leggi di più... Leggi la notizia su chimerarevo

lucasofri : Civiltà del Like: è interessante come non concepiamo più l’eventualità di semplicemente osservare e registrare la s… - Penelope19152 : RT @Mamox__: Se a me morisse una moglie perchè il neurologo mi ha detto di fare certe cose, io lo attaccherei al muro, altro che registrare… - Mamox__ : Se a me morisse una moglie perchè il neurologo mi ha detto di fare certe cose, io lo attaccherei al muro, altro che… -