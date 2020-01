AO Tennis 2 è disponibile da oggi (Di giovedì 9 gennaio 2020) BIGBEN e Big Ant Studios sono davvero emozionate nell’annunciare che AO Tennis 2, il secondo videogioco ufficiale della Astralian Open series, è ora disponibile per PC, PS4™, Xbox One e Nintendo Switch™. Rilasciato in concomitanza con la partenza dell’Australian Open, il primo major dell’anno, AO Tennis 2 offre un livello di profondità e di personalizzazione senza precedenti, per un’esperienza di gioco fatta su misura. Nella nuovissima modalità carriera narrativa, il giocatore sarà in grado di dominare il campo, costruirsi una reputazione, scalare le classifiche e diventare una leggenda del Tennis!AO Tennis 2 è il secondo videogioco ufficiale dell’Australia Open series. Sviluppato fianco a fianco con il team di Tennis ... Leggi la notizia su gamerbrain

bigben_italia : Con AO Tennis 2 lo spettacolo è garantito! ?? AO Tennis 2 sarà disponibile dal 9 gennaio su console e PC. ????… - bigben_italia : Mancano pochi giorni all'arrivo di AO Tennis 2, sei pronto a sfidare il mondo online? AO Tennis 2 sarà disponibile… - mdinardotennis : Disponibile da oggi 'La Matematica del Tennis 2020 - Numeri, storia e statistiche del tennis' -