TikTok, 10 consigli a bambini e ragazzi per usarlo in sicurezza (Di mercoledì 8 gennaio 2020) TikTok, 10 consigli a bambini e ragazzi per usarlo in sicurezzaPer registrarti dovresti avere 13 anniNon dire dove abitiScegli una password difficileLeggi le regole del socialRicordati che perdi il controllo di ciò che pubblichiOcchio ai tuoi amici: non pubblicare senza permesso dei genitoriNon passarci troppo tempoImposta le opzioni per sentirti al sicuroNon pubblicare mai nulla che possa mettere in imbarazzo te o gli altriFra i consigli, per la precisione dieci, ce ne sono alcuni fondamentali. Quello di non tenere nascosto il fatto di aver aperto un account ai propri genitori. Oppure di ricordare – ma ci vuole in effetti una certa maturità e grande autodisciplina – che per iscriversi, come d’altronde in tutti gli altri casi, occorre avere 13 anni. E ancora, che non bisognerebbe mai comunicare con precisione dove si abiti e disabilitare la geolocalizzazione. Sono dritte utili per usare ... Leggi la notizia su vanityfair

Inprimeit : TikTok, 10 consigli a bambini e ragazzi per usarlo in sicurezza - pbenedetti50 : RT @DigiTInst: #TikTok: 10 regole per usarlo bene. Il decagologo del Digital Transformation Institute, insieme a @techeconomy2030, con alcu… - nico_stac : RT @DigiTInst: #TikTok: 10 regole per usarlo bene. Il decagologo del Digital Transformation Institute, insieme a @techeconomy2030, con alcu… -