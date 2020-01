Sky Box Sets/NowTV – Il catalogo: aggiornato (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sky Box Sets il catalogo serie tv Tutte le serie tv in onda settimanalmente su NowTV/Sky Go e le stagioni complete disponibili su SkyBoxSets Sky Box Sets il catalogo serie tv – A partire dal 1° Marzo 2016 tra i servizi proposti da Sky ai suoi abbonati è arrivato lo Sky Box Sets, una sezione dell’on demand dedicata alle stagioni complete di diverse serie tv. Dal 1° luglio 2017 Sky Box Sets è disponibile per tutti i clienti Sky. Sky Box Sets il catalogo serie tv In questo catalogo potrete trovare le serie tv disponibili all’interno dello Sky Box Sets, dove ricordiamo vengono inserite le stagioni complete e già andate in onda. Per conoscere tutte le serie in partenza in Italia c’è il calendario dedicato. Gli Ultimi Arrivi su Sky Box Sets/OnDemand/NowTV 8 Gennaio Angels in America, miniserie The Race – Corsa Mortale, stagione 1 2 Gennaio The Walking Dead ... Leggi la notizia su dituttounpop

