Sara Tommasi sto facendo sparire il mio passato dalla rete (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sara Tommasi in un’intervista fatta a “Libero” ha raccontato: «Si chiama Angelo e lo è di nome e di fatto! Sono ormai tre anni che stiamo assieme e sono serena», ha iniziato una nuova vita al fianco della famiglia e del fidanzato. Angelo infatti le si è avvicinato in un momento per lei davvero complicato: «Anche Angelo è arrivato in un momento dove nessuno si avvicinava a me. Chi si avvicinava lo faceva bullizzandomi e ricordando i miei film per adulti. Era terribile. Angelo invece con grande dolcezza e garbo mi ha conquistata e adesso siamo indivisibili». Per lui sta anche realizzando un disco: «Io e Debora, (sua amica e manager) stiamo preparando un disco il cui singolo sarà dedicato a lui». La sua vita è cambiata, ha anche aperto una panetteria assieme alla famiglia, ma sulla rete sono ancora presenti le tracce del suo passato: “Sto cercando di farli sparire anche alla luce delle ... Leggi la notizia su people24.myblog

