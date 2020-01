Final Fantasy XV sta per ricevere un MMORPG pensato per mobile (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Square Enix sta collaborando con JSC Game e GAEA mobile per sviluppare un titolo mobile MMMORPG a tema Final Fantasy XV.Dalle prima informazioni in nostro possesso, pare che la trama del gioco scorrerà parallelamente al viaggio intrapreso da Noctis e compagni, nel gioco sarà possibile esplorare una nuova regione inedita. Gli sviluppatori sperano di poter portare anche su mobile i combattimenti frenetici visti su console, ed in generale l'esperienza originaria."Percorri le strade di un open world mozzafiato insieme ai tuoi migliori amici, scopri dei paesaggi magnifici e incontra dei mostri esagerati mentre affronti un viaggio che ti porterà a riprenderti la tua patria dalle grinfie di un nemico inimmaginabile. Sfrutta la forza dei tuoi avi per teletrasportarti in aria durante dei combattimenti pieni d'azione e diventa un esperto di armi, magie e attacchi in squadra insieme ai tuoi ... Leggi la notizia su eurogamer

