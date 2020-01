C’è posta per te parte col botto. Maria De Filippi, che colpaccio: gli ospiti top (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tutto pronto per C’è posta per Te, uno dei programmi più amati ideati da Maria De Filippi. Lo show partirà sabato 11 gennaio. Secondo quanto rivela la pagina ufficiale del programma, quest’anno ci saranno tantissimi nuovi ospiti, di calibro internazionale. Nel breve spot si vedono già volti noti dello spettacolo italiano come Claudio Amendola o l’ex collega di Maria De Filippi a Tu sì que vales, Gerry Scotti. Ma non saranno solo loro a sorprendere gli spettatori, tanto in studio quanto a casa, anzi, come di consueto si attendono una sfilza di personaggi famosi del cinema e della musica internazionale: scorgiamo il sorriso di Julia Roberts, la scalinata di Ricky Martin. In un altro video, poi, viene svelato l’ospite della prima attesissima puntata: si tratta di Johnny Depp.



