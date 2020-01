Alessandro Cocco: è morto a 78 anni il re dei presenzialisti in tv (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Alessandro Cocco, il re dei presenzialisti in tv, volto familiare tra gli appassionati di televisione e non solo, visto tra il pubblico in innumerevoli programmi televisivi, è morto all'età di 78 anni.L'imprenditore, vicentino d'origine ma varesino di adozione, si è spento nel paese dove viveva, a Gornate Olona, provincia di Varese, lo scorso 4 gennaio.Alessandro Cocco: è morto a 78 anni il re dei presenzialisti in tv pubblicato su TVBlog.it 08 gennaio 2020 03:29. Leggi la notizia su blogo

