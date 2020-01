Spazio, c’è vita sugli esopianeti? Nuovo metodo rileva la presenza di ossigeno (Di martedì 7 gennaio 2020) Gli scienziati hanno sviluppato un Nuovo metodo per rintracciare l’ossigeno nelle atmosfere di esopianeti con l’obiettivo di accelerare la ricerca della vita. Questi i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy e frutto della collaborazione di diversi istituti di ricerca. Una possibile indicazione della presenza di vita, o biosignatura, a quanto ne sappiamo oggi, e’ rappresentata dalla presenza di ossigeno nell’atmosfera. Questa molecola sulla Terra viene generata quando organismi viventi, come alghe, piante, alghe o cianobatteri, sfruttano la fotosintesi per convertire la luce solare in energia chimica. L’Universita’ della California Riverside ha contribuito a sviluppare la nuova tecnica, che utilizzera’ il James Webb Space Telescope della Nasa per rilevare il forte segnale che le molecole di ossigeno producono quando si ... Leggi la notizia su ildenaro

