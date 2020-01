Povertà assoluta colpisce sempre di più le famiglie giovani: aumenta divario con altre generazioni (Di martedì 7 gennaio 2020) Il 16% delle famiglie giovani si trova in Povertà assoluta: lo comunica un report di Openpolis. Rispetto al 2017, l'anno scorso si è registrato un aumento di quasi tre punti percentuali (precisamente +2,7%) dei nuclei familiari giovani in condizione di forte disagio economico: una tendenza in crescita che non si registra nelle altre fasce della popolazione. Leggi la notizia su fanpage

openpolis : RT @ConiBambini: La #povertà colpisce soprattutto le giovani famiglie con figli: il 16% vive in povertà assoluta, quasi 3 punti in più risp… - ParodiAl : +++ Tibet elimina sostanzialmente la povertà assoluta +++ Ah, ecco, vedi. Deve essere uno sfasamento spaziotemporale. - ConiBambini : La #povertà colpisce soprattutto le giovani famiglie con figli: il 16% vive in povertà assoluta, quasi 3 punti in p… -