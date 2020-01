LIVE Atp Cup 2020, risultati 7 gennaio in DIRETTA: Bulgaria in vantaggio, ora Goffin-Dimitrov. Pervolarakis fronteggia Millman (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI OGGI, ATP CUP 2020 (MARTEDI’ 7 gennaio) 09.30 BELGIO-Bulgaria: comincia il secondo singolare. Goffin vs. Dimitrov, con la Bulgaria in vantaggio 1-0 nella serie. 09.28 GRECIA-AUSTRALIA: flash game per Millman, che rimane in vita. Ora è 5-4. Pervolarakis serve per portare a casa il primo set. 09.26 GRECIA-AUSTRALIA: Millman deve servire per salvare il primo set. 09.22 GRECIA-AUSTRALIA: Pervolarakis fatica, ma alla fine riallunga sul 5-3. 09.18 GRECIA-AUSTRALIA: Millman interrompe l’emorragia di game accorciando 4-3. 09.14 GRECIA-AUSTRALIA: Pervolarakis tiene il servizio e sale 4-2 nel primo set su Millman. 09.11 BELGIO-Bulgaria: il secondo match, che dovrebbe iniziare fra meno di mezz’ora, sarà quello fra Goffin (Bel) – Dimitrov (Bul). 09.07 GRECIA-AUSTRALIA: Pervolarakis ... Leggi la notizia su oasport

