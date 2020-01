Incidente stradale a Roverbella, auto si ribalta: feriti cinque ragazzi di 19 anni (Di martedì 7 gennaio 2020) A Roverbella, in provincia di Mantova, cinque ragazzi di 19 anni sono stati coinvolti in un Incidente stradale nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 gennaio. L'auto su cui viaggiavano si è ribaltata dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Areu, i carabinieri e i vigili del fuoco di Mantova: fortunatamente nessuno dei giovani è in gravi condizioni. Leggi la notizia su milano.fanpage

