Il Comune arresta due cinghiali ai giardini pubblici di Ventimiglia

Fabrizio Tenerelli I giardini pubblici di Ventimiglia sono stati chiusi, a scopo cautelativo, per motivi di ordine pubblico. Stamattina, i due cinghiali sono stati addormentati e trasferiti in una fattoria, in attesa di essere portati in un santuario della provincia di Milano Due cinghiali sono stati "arrestati" dal Comune di Ventimiglia, che li ha tenuti per una notte "dietro le sbarre" dei giardini pubblici Tommaso Reggio, per motivi di ordine pubblico e in attesa di addormentarli, per poi trasferirli in un luogo più sicuro per loro e per la cittadinanza. Una vicenda che ha destato molta curiosità tra la gente, scatenando anche un gruppo di "Iene Vegane" del locale comitato, che hanno presidiato i giardini dalle prime ore del mattino, per verificare che i due esemplari non venissero abbattuti o comunque trattati con violenza. La vicenda ha avuto inizio, ieri sera, quando i ...

