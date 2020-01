Carl il gattino (Di martedì 7 gennaio 2020) Un volontario che stava girovagando per alcuni campi voleva documentare quanto le condizioni di alcuni animali fossero pessime e quanto fosse illimitata la crudeltà umana nello sfruttare gli animali. Durante questo documentario rimase sconcertato nel vedere un gattino, sporco di terra che non si muoveva, giaceva a terra e sembrava privo di sensi. Il gattino denutrito e infreddolito sembrava ormai non avesse più speranze di vita. Improvvisamente il volontario decise di portarlo dl veterinario, non si arrendeva al fatto che il gattino non poteva farcela. Appena arrivati il veterinario provò subito a rianimarlo utilizzando tutti gli strumenti che aveva a disposizione. Il gattino però non dava segni di vita e sia il volontario che il veterinario stavano pian piano perdendo le speranze e si stavano ... Leggi la notizia su bigodino

