Berti M5S | “Espulsione Paragone? Sono tra quelli che hanno deciso”

Il capogruppo M5S in Veneto è tra i probiviri che hanno decretato l'espulsione di Paragone dal Movimento. "Non c'è alcuno scandalo. C'è stato un semplice rispetto delle regole, non è colpa mia se qualcuno non le rispetta" "L'espulsione di Paragone dal Movimento? Nulla di scandaloso. Chi non rispetta le regole è giusto venga allontanato.

ZenatiDavide : #Politica #Movimento5Stelle Restituzioni M5s, riunione dei probiviri per decidere le sanzioni per i ritardatari. A… - LaPresse_news : M5s, riunione probiviri. Berti: 'Oggi vediamo le carte e poi decideremo' -