Serie A, Ronaldo stende il Cagliari: la Juve riparte con un 4 a 0. Altro show dell’Atalanta. Al Milan Ibra non basta: 0 a 0 con la Samp (Di lunedì 6 gennaio 2020) Una tripletta di Ronaldo, un’altra cinquina dell’Atalanta e un Milan ancora a secco, nonostante 40 minuti di Ibra. L’Epifania riconsegna alla Juventus lo scettro della Serie A, in attesa del big match tra Napoli e Inter. La squadra di Sarri si impone sul Cagliari con una prova di forza concentrata in 45 minuti, dopo un primo tempo difficile, scandita dai 3 gol del suo leader e dalla rete di Higuain. Segno che la pausa non ha arrugginito gli ingranaggi: semmai li ha rigenerati, dopo la sconfitta in Supercoppa. Gasperini e Gomez ripartono come avevano finito: 5 gol al Parma, dopo la cinquina rifilata al Milan. L’Atalanta, grazie anche alla sconfitta della Roma con il Torino, è sempre più in corsa per il quarto posto che vale la Champions League. Resta invece depresso l’ambiente rossonero: anche l’ingresso in campo di Zlatan Ibrahimovic non ha permesso ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

forumJuventus : Finisce così! Prima tripletta di Ronaldo in Serie A e Cagliari annientato con un gran secondo tempo della Juve ????????… - forumJuventus : Ronaldo, gol per il record. Contro il Cagliari cerca la quinta partita consecutiva con una rete in campionato: in I… - OptaPaolo : 5 - Per la prima volta Cristiano Ronaldo ha trovato il gol in cinque match consecutivi con la Juventus in Serie A. Continuo. #JuveCagliari -