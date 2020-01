Papa Francesco vs Matteo Salvini in un esilarante video del 'picchiaduro' Fighting Pope (Di lunedì 6 gennaio 2020) Pare proprio che il 'videogioco' Fighting Pope potrebbe rivelarsi un capolavoro se solo qualcuno si decidesse sul serio a dargli vita al di fuori di semplici parodie.Dopo lo schiaffo e la lotta con la fedele decisamente troppo energica per i gusti del Santo Padre, le (dis)avventure di Papa Francesco lo mettono di fronte a quello che potrebbe essere l'avversario più temibile mai affrontato, un politico che si è addirittura preso gioco di lui attraverso i propri social.Matteo Salvini, segretario federale della Lega e figura politica centrale nella scena italiana, ha svegliato il can che dorme e si trova di fronte a uno scontro all'ultimo sangue che scomoda anche le forze del cielo tra Gesù e la Beata Vergine Maria. Riuscirà Salvini con tanto di Vangelo impugnato come arma contundente a resistere alla forza devastante dello schiaffo del Pontefice?Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

