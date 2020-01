Nintendo: "Il cloud gaming non eliminerà le console tradizionali, almeno non nell'immediato futuro" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Secondo l'attuale presidente Nintendo, Shuntaro Furukawa, il cloud gaming, benché popolare di questi tempi, non riuscirà a sostituire le console tradizionali tanto facilmente. Per quello, dovrà passare almeno un'altra decade.Il pensiero di Furukawa è stato condiviso in un'intervista con Nikkei, nel quale possiamo leggere:"È possibile che il cloud gaming possa catturare l'interesse del pubblico nei prossimi 10 anni, tuttavia in questo preciso momento, non credo che l'hardware dedicato possa sparire. Detto questo, sarebbe inutile concentrarsi su metodi di gioco relegati ad hardware dedicati. Una volta che il tuo pubblico inizia a giocare su altre console o su smartphone, sei finito. Non voglio che il pubblico pensi che stiamo voltando le spalle alle nuove tecnologie. Siamo sempre alle prese con ricerca e sviluppo. Il nostro team hardware valuta ogni singola nuova tecnologia disponibile ... Leggi la notizia su eurogamer

