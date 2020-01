Juve Cagliari, Cristiano Ronaldo vuole sfatare l’ultimo tabù (Di lunedì 6 gennaio 2020) Juve Cagliari, Cristiano Ronaldo nella prima uscita in bianconero del 2020 vuole sfatare l’ultimo tabù in Serie A Prima uscita del nuovo anno per la Juventus, che questo pomeriggio ospiterà il Cagliari all’Allianz Stadium. Dove nel corso del 2019 è rimasta imbattuta, come solamente Liverpool e Barcellona sono riusciti a fare a domicilio. E la tradizione con i sardi è decisamente positiva, anche se è un altro il dato a saltare all’occhio. Il Cagliari, infatti, è l’unica squadra di Serie A – tra quelle già affrontate almeno una volta – a cui Cristiano Ronaldo non ha ancora segnato. Dovesse riuscirci oggi, per altro, andrebbe in gol per la quinta partita consecutiva in campionato. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

juventusfc : Squadra in campo al #JTC oggi, a meno due da #JuveCagliari. Domani la conferenza stampa di Mister #Sarri sarà alle… - juventusfc : Grande attenzione. Questa l'indicazione di Mister #Sarri in vista di #JuveCagliari. Il report ??… - forumJuventus : ?? I convocati per #JuveCagliari ?? Out Bentancur ?? C’è Dybala ?? -