Highlights Juventus-Cagliari 4-0: video, gol e sintesi. Cristiano Ronaldo incontenibile, Higuain entra e segna (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Juventus ha sconfitto il Cagliari con un sonoro 4-0 nel match valido per la diciottesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. I Campioni d’Italia si sono imposti senza particolari problemi di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino e si sono confermati in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sull’Inter che questa sera dovrà replicare contro il Napoli. I bianconeri hanno festeggiato grazie a una spettacolare tripletta di Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese ha sbloccato l’incontro sfruttando un errore dei difensori avversari, ha raddoppiato trasformando il calcio di rigore concesso per un fallo su Dybala, ha chiuso i conti col terzo gol personale dopo aver servito l’assist per il 3-0 di Gonzalo Higuain. Di seguito il video con i gol, gli Highlights e la sintesi di Juventus-Cagliari 4-0. video Highlights ... Leggi la notizia su oasport

