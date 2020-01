Anziana uccisa in agriturismo: un dipendente di 22 anni ha confessato (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un ragazzo di 22 anni che lavorava nell’agriturismo dove Carla Quattri Bossi è stata uccisa ha confessato l’omicidio della 90enne. L’Anziana era stata trovata morta nella periferia sud di Milano con evidenti segni di violenza sul corpo. L’aggressore, invece, aveva gli abiti sporchi di sangue. La Squadra Mobile di Milano, in seguito ad alcune indagini, ha fermato il 22enne di origini bulgare Dobrev Damian. Secondo gli inquirenti, l’omicidio è avvenuto per una questione di soldi: potrebbe trattarsi di una rapita finita male. Nella stanza dove è stata trovata, infatti, mancavano circa 1000 euro. Anziana uccisa in agriturismo Il pm Gianluca Prisco e dal procuratore aggiunto Laura Pedio hanno coordinato le indagini sull’omicidio di Carla Quattri Bossi. L’Anziana di 90 anni è stata uccisa in un agriturismo da un 22enne di origini bulgare. Il ... Leggi la notizia su notizie

