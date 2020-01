Pasquale Laricchia: età, altezza, peso, fidanzata (Di domenica 5 gennaio 2020) Pasquale Laricchia è un ex concorrente del Grande Fratello, dj, conduttore radiofonico e personal trainer. In tv si è fatto conoscere nel 2002, con la sua partecipazione alla terza edizione del reality di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso in coppia con la fidanzata dell’epoca Victoria Pennington. Nella Casa Pasquale si è subito distinto per la sua simpatia e per frasi come “Stip ca truov” o “J so fort per natura”. Rimasta celebre anche la sua parodia del mitico Fabio De Luigi, che lo aveva preso di mira, a Mai dire Grande Fratello. Il simpatico personal trainer pugliese con l’inconfondibile accento barese alla fine non vinse (trionfò Floriana Secondi, ndr), ma è stato sicuramente uno dei protagonisti più amati di quell’edizione anche per le risate che ha regalato al pubblico. Dopo il reality l’amore con la sua Victoria è arrivato al capolinea: lei è tornata in America e ha poi sposato ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

