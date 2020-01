LIVE Francia-Serbia 0-0, Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: parte la caccia a Tokyo! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Preolimpico – Francia o Serbia, una non andrà a Tokyo 13:27 Tocca adesso a quello della Francia. 13:25 E’ il moneto dell’inno nazionale della Serbia. 13:24 Gli Slavi nel primo torneo di qualificazione sono usciti sconfitti contro l’italia, mentre i “Galletti” sono stati strapazzati dalla Polonia. 13:21 La Francia dovrà fare a meno di fenomeni del calibro di Boyer, Rossard e Clevenot, la formazione di Tilie non potrà perciò contare sulla lunga panchina a cui è sempre stata abituata. 13:18 La Serbia parte obiettivamente un passo avanti, Atanasijevic e compagni sono in ottimo stato di forma e vengono dal titolo europeo conquistato, proprio nella capitale francese, qualche mese fa. 13:15 Il Gruppo B vede impegnate anche Bulgaria e Olanda, formazioni tutt’altro che abbordabili. 13:12 ... Leggi la notizia su oasport

