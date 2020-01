L’Iraq vuole cacciare i militari americani (Di domenica 5 gennaio 2020) Il parlamento iracheno ha votato per espellerli dal paese, come risposta all'uccisione di Qassem Suleimani: non è ancora una decisione definitiva, ma potrebbe avere conseguenze importanti Leggi la notizia su ilpost

Attilio54014740 : #Lebanon #Hezbollah #USA Discorso del Terrorista Nasrallah; Perché Trump è in Iraq? Per controllare i campi petr… - Max65607715 : Cosa ne pensate del conflitto mediterraneo in corso tra turchia USA IRAN Egitto Iraq e l'Europa come spettatore?.… - D3str0y3rThe : @paolaferrari_og @mariocalabresi Vuole un commento più profondo? Vediamo. Soleimani (generale iraniano) è stato uc… -