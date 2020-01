Conferenza stampa De Leo: «Con la Fiorentina per mostrare continuità» (Di domenica 5 gennaio 2020) Conferenza stampa De Leo, ecco le parole del collaboratore di Mihajlovic per presentare la sfida contro la Fiorentina Lo stretto collaboratore di Sinisa Mihajlovic al Bologna, Emilio De Leo, ha parlato in Conferenza stampa per presentare il match contro la Fiorentina. Queste le parole dell’allenatore: CLASSIFICA – «Vogliamo migliorare la nostra continuità e il nostro livello di prestazioni. Possiamo limare ancora le nostre gare sia tecnicamente che caratterialmente. Quando saremo cresciuti, cercando di fare degli step gara dopo gara, vedremo a che livello saremo». Fiorentina – «l cambio di guida tecnica porta sempre una reazione dal punto di vista emotivo e nervoso. Sappiamo che si tratta di un gruppo di grande qualità, che il loro allenatore riesce a dare subito la propria impronta. Ci aspettiamo un piglio aggressivo». MOMENTO – «Non abbiamo fatto calcoli ... Leggi la notizia su calcionews24

