Calciomercato, scambio Juventus-Bayern Monaco: 4 nomi per Atalanta e Torino, doppio derby Genoa-Samp (Di domenica 5 gennaio 2020) Si sta giocando la diciottesima giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che sta portando indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul fronte Calciomercato, ecco tutte le ultime trattative di oggi, club sempre più scatenati. CAMORANESI – Nuova avventura da allenatore per Mauro German Camoranesi. L’ex Juventus e campione del Mondo con l’Italia è il nuovo allenatore del Tabor Sezana, club sloveno che milita in prima divisione. Camoranesi torna in panchina a tre anni di distanza dall’ultima volta: in passato aveva allenato in Messico il Coras de Tepic e il Cafetaleros, il Tigre in Argentina. Inoltre Giovanni van Bronckhorst riparte dalla Cina. L’ex allenatore del Feyenoord ieri ha trovato l’accordo per un contratto multimilionario con il Guangzhou R&F. Antoine Kombouarè non ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

