Calciomercato Milan: Rebic già con le valigie in mano? Le ultime (Di domenica 5 gennaio 2020) Ante Rebic non ha inciso in questi primi mesi al Milan: ecco le possibili destinazioni in chiave Calciomercato riguardanti il croato Poche occasioni sfruttate male: questa l’estrema sintesi del percorso di Ante Rebic al Milan. Il giocatore non è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio tra le file rossonere, sia sotto la gestione di Giampaolo, sia agli ordini di Pioli. Il giocatore potrebbe tornare all’Eintracht Francoforte per guadagnare il minutaggio desiderato in vista di Euro 2020. A riportare l’indiscrezione è Sportmediaset. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

