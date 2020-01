Un proposito politico per il 2020? Che lo Stato trovi il coraggio di governare l’economia (Di sabato 4 gennaio 2020) Esiste un’agenda di priorità per il nuovo anno che vada oltre le contingenze della cronaca politica? Per i diversi pezzi della coalizione di governo, la preminenza è stata quella di piazzare la propria bandierina sui provvedimenti presi nell’ultimo Documento di economia e finanza (Def). Per l’opposizione sovranista sono priorità i bandi di esclusione, quel “prima gli italiani” buono a regolare la guerra tra gli ultimi. Entrambi gli atteggiamenti, di maggioranza e di opposizione, sono schegge di una realtà malamente dominata. La navigazione a vista che assilla le nostre classi dirigenti (un male diffuso nell’Occidente) punta al conseguimento di piccoli risultati nel breve periodo, rinunciando a elaborare una visione prospettica del Paese per i prossimi anni. Questo aspetto si riflette su una forte mobilità delle preferenze elettorali. Dal 2013 è cambiato per tre volte il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

