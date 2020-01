Migranti: Rosato, ok Iv a processo? ‘Se è come Diciotti agiremo di conseguenza’ (Di sabato 4 gennaio 2020) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Se Salvini dice che il caso Gregoretti è la stessa cosa della Diciotti e se lo dice lui che le carte le conosce bene, allora possiamo risparmiarci anche la fatica di leggerle le carte. Ci comporteremo di conseguenza”. Lo dice Ettore Rosato di Italia Viva all’Adnkronos ricordando che nel caso della Diciotti il voto fu a favore del processo a Matteo Salvini. L'articolo Migranti: Rosato, ok Iv a processo? ‘Se è come Diciotti agiremo di conseguenza’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

