LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria 2020 in DIRETTA: scatta la seconda manche, Shiffrin tenta l’assalto a Vlhova (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Cinque minuti al via! Le atlete si preparano vicino alla postazione di partenza! 16.08 Lara Della Mea partirà come sesta della seconda manche, quindi Irene Curtoni sarà 19esima. Le ultime cinque saranno Anna Swenn-Larsson, Katharina Liensberger, Wendy Holdener, Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. 16.05 La start-list della seconda manche: si inizierà con Michaela Dygruber (AUT), quindi la nostra Martina Peterlini, Kaja Norbye (NOR), Franziska Gritsch (AUT) e Ylva Staalnacke (SVE). 16.02 La seconda manche vede cielo parzialmente nuvoloso con una temperatura elevata di ben 4 gradi. Ci saranno 71 porte, via fissato ai 988 metri, arrivo ai 768 per un disLIVEllo di 220. 16.00 Mancano 15 minuti al via della seconda manche. Partenza confermata e condizioni ideali per disputare una gara spettacolare! 15.58 La campionessa statunitense ha un ... Leggi la notizia su oasport

