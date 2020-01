Truffa delle telefonate mute: il prefisso che vi ruba il credito (Di venerdì 3 gennaio 2020) Rachele Nenzi Allarme su una nuova "vecchia" Truffa: il telefono squilla, il numero che vi contatta è estero, se rispondete o richiamate il credito viene azzerato Non è passata nemmeno una settimana dall'inizio del nuovo anno è già spunta la prima "Truffa" telefonica. Nemmeno per il 2020 avremo pace: se ricevete una chiamata da un prefisso esterno, non rispondete. Fidatevi. Il prefisso a cui non rispondere Ebbene sì, i Truffatori non vanno in vacanza: niente settimana al sole di qualche località esotica, o sulle nevi delle cime più prestigiose. Niente di tutto ciò. A pochi giorni dal Capodanno i criminali si sono già messi all'opera con una Truffa telefonica. Come precisa Leggo si contano già moltissime segnalazione di una Truffa nota da anni, che ha deciso di torturarci anche per il 2020. Si tratta dell'inganno telefonico delle chiamate mute dalla Tunisia, per intenderci ... Leggi la notizia su ilgiornale

