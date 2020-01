Terremoto in Friuli, scossa di magnitudo 3.0 in provincia di Udine (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 13.53 di oggi in Friuli. Il sisma con epicentro a quattro chilometri a Ovest di Forni di Sotto (Udine) è stato rilevato dai sismografi del Centro di ricerche sismologiche dell’Ogs a una profondità di 8 chilometri. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 3.0 ore 13:53 IT del 03-01-2020 a 4 km SE Forni di Sopra (UD) Prof=10Km #INGV 23713751 https://t.co/b3acT2EHFJ— INGVterremoti (@INGVterremoti) January 3, 2020 L'articolo Terremoto in Friuli, scossa di magnitudo 3.0 in provincia di Udine proviene da Open. Leggi la notizia su open.online

