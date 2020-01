Milano, ubriaco aggredisce a calci e pugni soccorritore del 118 e danneggia l’ambulanza: arrestato (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un uomo di 33 anni, con precedenti, è stato arrestato a Milano per aver aggredito un 60enne, soccorritore del 118, in piazzale Maciachini. L'operatore era entrato in un bar in un momento di pausa quando l'uomo, ubriaco, ha iniziato a prenderlo a calci e pugni. Il pestaggio è proseguito all'esterno del locale, dove l'assalitore ha anche danneggiato l'ambulanza. Leggi la notizia su milano.fanpage

