Il Segreto anticipazioni: FERNANDO uccide DORI VILCHES (Di venerdì 3 gennaio 2020) La cattiveria di FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) non conoscerà limiti nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Il Segreto. Ossessionato dall’idea di tenere la povera Maria Castañeda (Loreto Mauleon) invalida e tutta per sé, l’uomo non esiterà a sporcarsi nuovamente le mani di sangue e la sua ira si concentrerà sull’infermiera DORI VILCHES (Marian Degas)… Il Segreto, news: Maria scopre il passato di DORI Le anticipazioni indicano che Maria comincerà a sospettare sul conto di DORI quando quest’ultima, durante una delle dolorose terapie a cui la sottopone, sembrerà perdere il lume della ragione e si rivolgerà ad alcuni bambini non presenti nella stanza. Visto che la VILCHES, tra le altre cose, farà riferimento ad un misterioso incendio, la Castañeda vorrà fare chiarezza su tutta la questione e chiederà ad Irene Campuzano (Rebeca Sala) di ... Leggi la notizia su tvsoap

