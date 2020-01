Gran Bretagna, ora anche le coppie etero possono unirsi civilmente (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ce l’hanno fatta: Rebecca Steinfeld, 38 anni, e Charles Keidan, 43, si sono uniti civilmente. La loro è una tra le prime coppie eterosessuali ad accedere alla civil partnership in Gran Bretagna: lo chiedeva da cinque anni, ma questo diritto veniva puntualmente negato. In Gran Bretagna, infatti, a differenza che in Italia, le civil partnership, fino ad oggi, erano riservate alle coppie omosessuali: erano state istituite per loro nel 2004. Nel 2014, dopo lunghe battaglie della comunità Lgbt, è stato legalizzato il matrimonio tra le persone dello stesso sesso. Ma, nel frattempo, diverse coppie eterosessuali hanno cominciato a preferire l’istituto giuridico dell’unione civile al matrimonio. Per Rebecca e Charles, che sono genitori di due bambine di due e quattro anni, la scelta di un’unione civile nasce dal «desiderio di formalizzare il nostro rapporto in un modo più moderno, incentrato ... Leggi la notizia su vanityfair

borghi_claudio : @d_condorelli Eh si certo.. autodidatta... ?? La lascio con questi 60 anni di risorse sottratte ai privati da quei c… - ElvioVDeMatteis : @PedManes @a_meluzzi @italiaanzitutto @chiossimanuela2 @Ilconservator @claudio_2022 @AdryWebber @lunastorta13… - zazoomblog : Gran Bretagna Rebecca e Charles sono la prima coppia eterosessuale a unirsi civilmente - #Bretagna #Rebecca… -