Frattamaggiore | incendiata statua di Babbo Natale in piazza FOTO

Frattamaggiore (Na) – Il Babbo Natale installato a piazza Umberto I in occasione delle festività natalizie è stato incendiato, come segnalato dal Direttore Antonio Iazzetta di Cogito, nella mattinata del 3 gennaio. A causare l'incendio sarebbero stati alcuni petardi fatti esplodere da dei ragazzi a ridosso dell'installazione. A denunciare il fatto è stato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Queste le sue dichiarazioni in merito: "È qualcosa di vergognoso, è snervante vedere come il vandalismo riesca rovinare l'atmosfera di festa. Capodanno è passato eppure si continuano ad utilizzare botti e provocare danni con essi. Chiedo che vengano identificati al più presto i responsabili di questo insano gesto e che vengano presi provvedimenti contro di loro".

