Corso Francia, due auto in fiamme e nessun ferito (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma – Attimi di apprensione questa notte, alle 4.40 circa, in via Carbognano piccola traversa di Corso Francia, a Roma, all’altezza della rampa della tangenziale est in direzione stadio, dove due auto sono andate a fuoco per cause imprecisate. Le due auto che erano parcheggiate avrebbero danneggiato anche il vetro di un’abitazione. Non risultano persone ferite. L'articolo Corso Francia, due auto in fiamme e nessun ferito proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

