Carlo e Camilla, i momenti indimenticabili degli ultimi 10 anni - (Di venerdì 3 gennaio 2020) Francesca Rossi Il principe Carlo e la moglie Camilla hanno condiviso su Instagram un post con i momenti migliori vissuti negli ultimi 10 anni e le voci di un presunto divorzio di colpo sembrano molto lontane Il principe Carlo e Camilla Parker Bowles hanno voluto condividere, attraverso un video pubblicato sul loro profilo Instagram, i ricordi più belli del 2019 appena trascorso e dell’ultimo decennio. Anche il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia si sono fatti trascinare dalla moda del momento, ovvero la rievocazione forse un po’ nostalgica di tempi passati. Nel video vengono mostrate le occasioni che Carlo e Camilla hanno vissuto insieme in pubblico e che hanno scandito tanto il loro matrimonio quanto la loro vita “professionale” a corte. Nel filmato non c’è traccia di istanti privati, rimasti celati dietro le mura del palazzo, ma il post potrebbe comunque ... Leggi la notizia su ilgiornale

gmail_fiore : @cadutadalcuore Era porno lo so comunque forza ?? c'è di peggio ????che sposarsi Camilla ??il principe Carlo pure ???? - gmail_fiore : @cadutadalcuore Cosa non si rompe niente se ps... Passa e si ha a ? ?????col ?? ?? ?? c'è ? il che se n'è dica ridiamoci… - a_meIuzzi : @legatte61 @MariaGr58193037 @matteosalvinimi @BorgonzoniPres Ok ?? Maria Grazia, ti saluta Camilla, non la moglie d… -