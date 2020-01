Terra dei fuochi, per ricevere più tutele sarebbe stato meglio essere semplici ‘pummarole’ (Di giovedì 2 gennaio 2020) In qualità di coautore del lavoro pubblicato su Journal of Cellular Physiology, coordinato dal prof. Antonio Giordano, ritengo importante chiarire quanto segue: i cosiddetti “punti di debolezza” del lavoro (scarsa numerosità dei casi, mancato disegno dello studio, ecc.) richiamati da alcuni critici, sono in realtà, come riconosciuto dai revisori della comunità scientifica internazionale che ha pubblicato il lavoro, i punti di forza del lavoro stesso. Infatti pochi casi – e tutti a spese esclusive dei comitati dei pazienti che hanno deciso spontaneamente di sottoporsi ad analisi tossicologiche – sono più che sufficienti per illustrare la gravità del danno tossicologico che si sta ormai da decenni concretizzando nella popolazione residente in alcune zone, per esempio a Giugliano, dove tra l’altro milioni di tonnellate di ecoballe (come la presenza di roghi tossici quotidiani) ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

