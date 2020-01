Napoli, bambini festeggiano il Capodanno sparando con la pistola: il video virale sui social (Di giovedì 2 gennaio 2020) Napoli, bambini festeggiano il Capodanno con la pistola: spari dal balcone di casa Sparano a turno dal balcone di casa, ma a impugnare la pistola sono tre bambini. In fila, uno dopo l’altro, vengono immortalati in un video girato a Capodanno in provincia di Napoli. Le immagini hanno fatto il giro del web: tre minori che impugnano un’arma, incitati da un adulto (probabilmente un papà) che ordina loro di mettersi rigorosamente in fila prima di “fare fuoco”. Quella immortalata in una diretta Facebook ha tutte le probabilità di essere un’arma finta (uno scacciacani), ma a destare rabbia e sconcerto è il pessimo esempio dato da queste sconcertanti immagini. bambini con la pistola nel napoletano: il video denunciato su Facebook I bambini puntano l’arma e sparano in direzione del parco antistante l’abitazione, dall’alto del proprio ... Leggi la notizia su tpi

quotidianodirg : Bergoglio e lo schiaffo, a Napoli i paccheri del Papa: 'Date dei paccheri ai vostri bambini e dite: questi sono i…… - CardoneGaspare : Capodanno a Napoli, i bambini sparano con le pistole. E gli adulti pronunciano frasi contro i pentiti… - NotizieFrance : Capodanno a Napoli, i bambini sparano con le pistole. E gli adulti pronunciano frasi contro i pentiti -