Milano, maxi incidente in piazzale Emilia: coinvolti auto, pattuglia dei carabinieri e un taxi (Di giovedì 2 gennaio 2020) C'è anche una pattuglia dei carabinieri tra le auto coinvolte nel maxi incidente avvenuto ieri giorno di Capodanno in piazza Emilia, angolo corso 22 marzo, a Milano: lo schianto che ha visto cinque persone ferite è avvenuto intorno alle 21. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per ricostruirne la dinamica. Leggi la notizia su milano.fanpage

Yogaolic : RT @Notiziedi_it: La maxi buca in via Inganni a Milano: chiuso un tratto di strada per evitare incidenti - RedazioneLaNews : #Milano Milano, maxi rapina in centro: commesso minacciato con la pistola, via 27mila euro - Notiziedi_it : La maxi buca in via Inganni a Milano: chiuso un tratto di strada per evitare incidenti -