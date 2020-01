L'ex capo della Mobile: "Chiedo scusa ai parenti delle vittime di Rigopiano" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Pierfrancesco Muriana si scusa con i parenti delle 29 vittime della valanga che travolse l'hotel Rigopiano: "Siete costretti a vivere disgustose a assurde vicende" "Voglio innanzitutto chiedere scusa come uomo delle istituzioni". Così, l'ex capo della Mobile di Pescara, Pierfrancesco Muriana, si sarebbe rivolto alle famiglie delle 29 vittime della valanga che il 18 gennaio 2017 travose l'hotel Rigopiano, in una lettera inviata a metà dicembre al Comitato vittime di Rigopiano. Le parole dell'ex capo della Mobile che, secondo quanto riporta Ansa, averbbe chiesto scusa "per le disgustose ed assurde vicende che voi, familiari delle vittime di Rigopiano, siete da tempo costretti a vivere, in preda ad un comprensibile e crescente sgomento'', arrivano dopo gli sviluppi successivi alla sua denuncia. L'inchiesta ha portato all'iscrizione sul registro degli ... Leggi la notizia su ilgiornale

