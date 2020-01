Immatricolazioni auto: balzo del 12,5% a dicembre e recupero su livelli dell’anno scorso (Di giovedì 2 gennaio 2020) In Italia sono state vendute l’anno scorso un milione e 916mila autovetture, lo 0,3% in più del 2018 - Fca si assesta al 23,6% del mercato, in calo sull’anno precedente Leggi la notizia su ilsole24ore

quattroruote : Il 2019 si chiude in positivo per il mercato italiano dell'#auto: a dicembre le immatricolazioni crescono del 12,5%… - fisco24_info : Immatricolazioni auto: balzo del 12,5% a dicembre e recupero su livelli dell’anno scorso: In Italia sono state vend… - ap_legambiente : RT @vaielettrico: In Olanda elettrici i primi 6 modelli di auto immatricolate in dicembre e sono 7 le elettriche fra le prime 10. Tesla Mod… -